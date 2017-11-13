Ahmet Altan diklendi Mehmet Altan 'allah rızası için' deyip...

15 Temmuz darbesiyle ilgili olarak tutuklanan Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı davada karar çıktı. Tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hâlinin devamına karar veren mahkeme bir sonraki duruşmayı 11 Aralık saat 10'da yapacağını bildirdi.

Ahmet Altan karardan önce son savunmasını yaptı. Ahmet Altan beklentilerin aksine savunmasını kısa tuttu ve 'Böyle mahkeme olmaz' deyip söyledi;

-'BM AİHM'e raporunda bu davaya tiyatro dedi. Biraz evvel savcının repliklerini dinlerken bu tiyatroda bir aktör olduğunu anladım. Dosyaya hâkim olmayan bir savcı nasıl böyle ezberden konuşabiliyor. Böyle hukuk olmaz, böyle mahkeme olmaz. Sözlerim bu kadar.

ALLAH RIZASI İÇİN...

Ahmet Altan'dan önce ifade veren Mehmet Altan ise 429 gündür tutuklu olduğunu hatırlatarak tahliye talebinde bulundu. Mehmet Altan'ın savunmasından öne çıkan sözleri şunlar oldu;

-Yeni savcı iddianameyi okudu mu? Okumadıysa tutukluluğun devamını nasıl istiyor? Subliminal mesaj diye bir suç var mı yasada? 429 gündür hiç somut delil görmeden aynı kâğıtlardan tutuklu olmanın sıkıntısını yaşıyorum. Allah rızası için delil gösterin.

-Birleşmiş Milletler "tiyatro" diyor davaya. Niye bizim durumumuzdakiler tutuksuzken biz tutukluyuz? Niye avukat kısıtı var? Reddihâkim kararınızı bekliyorum ama avukatlarım olmadığı için tahliyemi ben talep ediyorum.