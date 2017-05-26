'Ahmed-i Yesevî'nin Rumelili Bir Takipçisi Üsküplü Atâ Tuhfetü'l-Uşşâk' yayımlandı
2016 UNESCO Hoca Ahmed Yesevî Yılı anısına hazırlanan 'Ahmed-i Yesevî'nin Rumelili Bir Takipçisi Üsküplü Atâ Tuhfetü'l-Uşşâk' kitabı yayımlandı.
2016 UNESCO Hoca Ahmed Yesevî Yılı anısına hazırlanan "Ahmed-i Yesevî'nin Rumelili Bir Takipçisi Üsküplü Atâ Tuhfetü'l-Uşşâk" kitabı yayımlandı. UNESCO 2016 Hoca Ahmed Yesevî Yılı anısına Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığının desteği ile Prof. Dr. İsmail Hakkı Aksoyak tarafından hazırlanan "Ahmed-i Yesevî'nin Rumelili Bir Takipçisi Üsküplü Atâ Tuhfetü'l-Uşşâk" kitabı yayımlandı. Söz konusu eser Ahmet Yesevi Üniversitesinin www.ayu.edu.tr web adresinden e-kitap olarak indirebilecek. (Benan Özben/İHA)
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