30.12.2016 10:30 Ahlat'ta proje faaliyetleri fotoğraf sergisi açıldı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde faaliyet gösteren Kitap Okuma Alışkanlığını Kazandırma Kültür Turizm ve Eğitim Derneği tarafından hazırlanan 'Faydalı Çocuk Bilinçli Toplum Projesi' kapsamında kültür, sanat ve spor kurslarının faaliyetlerinden oluşan fotoğraf sergisi açıldı. Bitlis'in Ahlat ilçesinde faaliyet gösteren Kitap Okuma Alışkanlığını Kazandırma Kültür Turizm ve Eğitim Derneği tarafından hazırlanan "Faydalı Çocuk Bilinçli Toplum Projesi" kapsamında kültür, sanat ve spor kurslarının faaliyetlerinden oluşan fotoğraf sergisi açıldı.



Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde açılan sergide, proje kapsamında açılan kursların ve yapılan sosyal kültürel etkinliklerin anlatıldığı fotoğraf sergisi görücüye çıktı. Düzenlenen serginin açılışına Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ve bazı kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı. Sergi hakkında gazetecilere bilgi veren Kitap Okuma Alışkanlığını Kazandırma Kültür Turizm ve Eğitim Derneği Başkanı Abdurrahman Pirhasanoğlu, SODES projesi kapsamında açılan kültür, sanat ve spor kurslarının faaliyetlerinden oluşan fotoğraf sergisini açtıklarını söyledi. Pirhasanoğlu, "2015-2016 yılında Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen 'Faydalı Çocuk Bilinçli Toplum Projesi' kapsamında açılan kültür, sanat ve spor kurslarının faaliyetlerinden oluşan fotoğraf sergisini düzenlemiş bulunmaktayız. Bu projemizde açılan çocuk merkezinde çocuklarımıza eğitimler veriliyor. Bunun yanında resim, ebru, futbol, hentbol, badminton ve izcilik kursu olmak üzere çeşitli dallarda çocuklar ve gençler bu dallarda eğitim alarak güzel vakit geçirmiş oldular. Yapmış olduğumuz proje faaliyetlerinin sonucu olarak da proje sergisi açıldı. Açılan fotoğraf sergisinde bütün faaliyetler teşhir edildi" dedi.



Pirhasanoğlu, proje fotoğraf sergisinin 2 gün boyunca açık olacağını da sözlerine ekledi.

