04.01.2017 08:58 Ahıska Türklerinin toplumsal uyumu görüşüldü

Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinin toplumsal uyumuna ilişkin toplantı Erzincan Valiliği toplantı salonunda düzenlendi. Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinin toplumsal uyumuna ilişkin toplantı Erzincan Valiliği toplantı salonunda düzenlendi.



Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın başkanlığında Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar'ın katılımıyla Erzincan Üniversitesi Göçmen (Ahıska Türkleri) sorunlarını inceleme komisyonu tarafından Ahıska Türklerinin toplumsal uyumu ile ilgili yapılan araştırma sonuçları konusunda paylaşım toplantısı gerçekleştirildi.



Düzenlenen toplantıda Ahıska Türkleri inceleme komisyonu tarafından Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinin göçmenlik algıları, mesleki ve sosyo-ekonomik durumları, eğitim ve dil yeterlilikleri, mekan ve yaşam algıları, iktisadi faaliyetleri, sağlık sorunları, toplumsal uyum konusunda yaşadıkları sorunlar, hukuki meseleleri (vatandaşlık ve çalışma hakkı) ile Üzümlü halkının Ahıska Türklerine yönelik bakış açıları karşılaştırılmalı olarak değerlendirilip, elde edilen sonuçlar tartışılarak, gelecekte yapılması gereken faaliyet ve öneriler ele alındı.

