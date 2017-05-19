Ağva'ya 3 günlük tatil akını

19 Mayıs'ı hafta sonu tatili ile birleştiren İstanbullular kısa tatil planı için Ağva'ya akın etti.

19 Mayıs'ı hafta sonu tatili ile birleştiren İstanbullular kısa tatil planı için Ağva'ya akın etti.

İstanbul'da şehir hayatından uzaklaşmak isteyenlerin tercihleri arasında yer alan Ağva, 19 Mayıs tatili ile ziyaretçi akınına uğradı.Göksu ve Yeşilçay dereleri arasında bulunan ve Latincede 'iki dere arasındaki koy' anlamına gelen Ağva, 19 Mayıs'ta çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. İstanbul'a 100 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Ağva'yı ziyaret edenlerin bazıları deniz bisikletleri sürerken, bazıları ise kiraladıkları teknelerle Göksu deresi üzerinde gezinti yaptı.

(İsmail Coşkun / İHA)