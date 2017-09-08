08.09.2017 10:27 Ağustosta en fazla borsa kazandırdı

Ağustos ayında en yüksek reel getiri BIST 100 Endeksi'nde oldu. Ağustos ayında en yüksek reel getiri BIST 100 Endeksi'nde oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ağustos ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,67, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3 oranlarıyla BIST 100 endeksi'nde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 1,3, euro yüzde 0,3 ve mevduat faizi yüzde 0,02 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,35 ve dolar yüzde 2,18 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 1,63, euro yüzde 0,63 ve mevduat faizi yüzde 0,35 oranında reel getiri sağlarken, DİBS yüzde 0,02 ve dolar yüzde 1,86 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

BIST 100 Endeksi üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,21, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,59 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,07, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,86 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 Endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,19 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,1 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ BIST 100 ENDEKSİ'NDE

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 Endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,53, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27,75 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,78 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.



