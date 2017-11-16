16.11.2017 08:41 Ağrı kırsalında hava harekatı: 3 terörist daha...

Türk Silahlı Kuvveteri (TSK), Ağrı Eleşkirt kırsalında gerçekleştirilen hava harekatında 3 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvveteri (TSK), Ağrı Eleşkirt kırsalında gerçekleştirilen hava harekatında 3 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, Ağrı Eleşkirt kırsalında keşif ve gözetleme vasıtaları ile operasyon yapan birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik 15 Kasım 2017 tarihinde icra edilen hava harekatı sonucunda; 3 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği ve bir barınağın imha edildiği bildirildi.

(Caner Ünver/İHA)

