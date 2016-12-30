30.12.2016 10:24 Ağrı'dan Haleplilere 6 tır yardım

Ağrı Kardeşlik ve Dayanışma Platformu tarafından Suriye'deki iç savaş nedeniyle mağdur olan Haleplilere gönderilmek üzere malzeme dolusu 6 tır dualarla yola çıktı. Ağrı Kardeşlik ve Dayanışma Platformu tarafından Suriye'deki iç savaş nedeniyle mağdur olan Haleplilere gönderilmek üzere malzeme dolusu 6 tır dualarla yola çıktı.



Ağrı Kardeşlik ve Dayanışma Platformu (AKADAP) tarafından Suriye'de yaşanan iç savaştan etkilenen Halepliler için düzenlenen kampanya kapsamında içlerinde gıda paketleri bulunan 6 tır dualarla yola çıktı. Kampanya kapsamında toplanan yardımların yüklü olduğu tırların uğurlanması için Ağrı Açık Otoparkında tören düzenlendi. Törene Ağrı Valisi Musa Işın, AK Parti Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Ağrı Valisi Musa Işın, "Suriye'deki çocuklar, insanlar Yahudi, Hıristiyan veya başka bir mensubu olsalardı emin olun ki oraya bir tane bomba düşmeyecekti. Sırf Müslüman oldukları için öldürüldüler. Dünyada 40'a yakın Müslüman ülke vardır. Bunların hepsinde ya terör ya da istikrarsızlık vardır. Hıristiyan aleminde ya da Müslüman olmayan memleketlerde hiçbir şey duyuyor muyuz? Terör ya da istikrarsızlık var mıdır? Hayır, hiçbirinde yoktur. Biz olsun da istemiyoruz. Ama bize de saygı gösterin diyoruz. Biz Müslüman'ız ve insanız. Dinimizden de asla vazgeçmeyiz. Dünyanın neresinde olursa olsun maddi imkanımızla Müslüman kardeşlerimize ulaşmaya çalışacağız. Dualarımızla ulaşmaya çalışacağız, nefesimizle ulaşmaya çalışacağız. Asla onları sahipsiz bırakmayacağız. Tıpkı Halep'teki ve Suriye'deki kardeşlerimize sahip çıktığımız gibi" dedi.



Yapılan konuşmaların ardından yardım yüklü tırlar dualarla sınıra uğurlandı.

