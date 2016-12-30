Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Ağrı'dan Haleplilere 6 tır yardım
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Ağrı'dan Haleplilere 6 tır yardım

Ağrı Kardeşlik ve Dayanışma Platformu tarafından Suriye'deki iç savaş nedeniyle mağdur olan Haleplilere gönderilmek üzere malzeme dolusu 6 tır dualarla yola çıktı.

Ağrı Kardeşlik ve Dayanışma Platformu tarafından Suriye'deki iç savaş nedeniyle mağdur olan Haleplilere gönderilmek üzere malzeme dolusu 6 tır dualarla yola çıktı.

Ağrı Kardeşlik ve Dayanışma Platformu (AKADAP) tarafından Suriye'de yaşanan iç savaştan etkilenen Halepliler için düzenlenen kampanya kapsamında içlerinde gıda paketleri bulunan 6 tır dualarla yola çıktı. Kampanya kapsamında toplanan yardımların yüklü olduğu tırların uğurlanması için Ağrı Açık Otoparkında tören düzenlendi. Törene Ağrı Valisi Musa Işın, AK Parti Ağrı İl Başkanı Kemal Atmaca ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Ağrı Valisi Musa Işın, "Suriye'deki çocuklar, insanlar Yahudi, Hıristiyan veya başka bir mensubu olsalardı emin olun ki oraya bir tane bomba düşmeyecekti. Sırf Müslüman oldukları için öldürüldüler. Dünyada 40'a yakın Müslüman ülke vardır. Bunların hepsinde ya terör ya da istikrarsızlık vardır. Hıristiyan aleminde ya da Müslüman olmayan memleketlerde hiçbir şey duyuyor muyuz? Terör ya da istikrarsızlık var mıdır? Hayır, hiçbirinde yoktur. Biz olsun da istemiyoruz. Ama bize de saygı gösterin diyoruz. Biz Müslüman'ız ve insanız. Dinimizden de asla vazgeçmeyiz. Dünyanın neresinde olursa olsun maddi imkanımızla Müslüman kardeşlerimize ulaşmaya çalışacağız. Dualarımızla ulaşmaya çalışacağız, nefesimizle ulaşmaya çalışacağız. Asla onları sahipsiz bırakmayacağız. Tıpkı Halep'teki ve Suriye'deki kardeşlerimize sahip çıktığımız gibi" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından yardım yüklü tırlar dualarla sınıra uğurlandı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Motosiklet anne ve kızına böyle çarptı
Milletvekili Hüsniye Erdoğan'dan Başkan Tutal'a ziyaret
Büyükşehir Belediyesi denetim kontrol teknesi aldı
10 bin sıcak mesaj montlarla miniklere ulaştı
Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Güler: 'Yeni yıla hafif başlayın'
Buğday Üretiminde İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası uygulamaları
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
2017 asgari ücreti açıklandı
2017 asgari ücreti açıklandı
Bakanlık'tan 'elektrik kesintisi' açıklaması
Bakanlık'tan 'elektrik kesintisi' açıklaması
Eğitime kar engeli! Okullların tatil olduğu iller
Eğitime kar engeli! Okullların tatil olduğu iller
Galatasaray yönetimi Hamit Altıntop'u kovdu!
Galatasaray yönetimi Hamit Altıntop'u kovdu!
Borajet'in yeni sahibi SBK Holding!
Borajet'in yeni sahibi SBK Holding!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye çok sert çıktı: Biz bunu yutmayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye çok sert çıktı: Biz bunu yutmayız
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Motosiklet anne ve kızına böyle çarptı
Motosiklet anne ve kızına böyle çarptı
Milletvekili Hüsniye Erdoğan'dan Başkan Tutal'a ziyaret
Milletvekili Hüsniye Erdoğan'dan Başkan Tutal'a ziyaret
Büyükşehir Belediyesi denetim kontrol teknesi aldı
Büyükşehir Belediyesi denetim kontrol teknesi aldı
10 bin sıcak mesaj montlarla miniklere ulaştı
10 bin sıcak mesaj montlarla miniklere ulaştı
Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Güler: 'Yeni yıla hafif başlayın'
Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Güler: 'Yeni yıla hafif başlayın'
Buğday Üretiminde İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası uygulamaları
Buğday Üretiminde İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası uygulamaları
Konukoğlu'ndan yeni yıl mesajı
Konukoğlu'ndan yeni yıl mesajı
Burdur'da okullara kar tatili
Burdur'da okullara kar tatili
Van'da her türlü gösteri ve yürüyüş yasaklandı
Van'da her türlü gösteri ve yürüyüş yasaklandı
İzmit'te MTKYK protokolü imzalandı
İzmit'te MTKYK protokolü imzalandı
Karadeniz'de dev dalgalar 10 tekneye zarar verdi
Karadeniz'de dev dalgalar 10 tekneye zarar verdi
TÜBİS eğitim toplantısı yapıldı
TÜBİS eğitim toplantısı yapıldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English