14.02.2017 13:29 Ağrı'da pazar yerinde faciadan dönüldü

Ağrı'da sabit semt pazarının çatısının çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Ağrı'da sabit semt pazarının çatısının çökme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Eski Van Caddesi'nde 7 bin 200 metrekare alana kurulan ve il merkezinde vatandaşların uğrak mekanı olan sabit semt pazarının çökmesiyle ilgili ayrıntılar belli oldu. Kar yağışı sonrası temizlenmeyen semt pazarının çatısından bir haftadır çatırdama sesi duyan esnaf, her şeye rağmen çalışmaya devam etti. Ağırlığa daha fazla dayanamayan çatı çökerken, orada bulunan vatandaşlar panikle kaçışmaya başladı. Çökme anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay sonrası vatandaşlar çatı altında kalanlar için panik yaşarken, bölgede büyük hareketlilik yaşandığı ve vatandaşların merakla enkazdaki çalışmaları takip ettiği görülüyor.

(Ahmet Genç / İHA)

