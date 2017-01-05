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Ağrı'da 'Her ay bir konu bir konuk' konferansları başladı
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Ağrı'da 'Her ay bir konu bir konuk' konferansları başladı

Gazeteci Yazar Sibel Eraslan, 'Her ay bir konu bir konuk' konferansları kapsamında Ağrılı öğrencilerle bir araya geldi.

Gazeteci Yazar Sibel Eraslan, 'Her ay bir konu bir konuk' konferansları kapsamında Ağrılı öğrencilerle bir araya geldi.

Ortaöğretim öğrencilerine, milli kültür ve ortak değerler etrafında toplumsal bütünlüğün ve dayanışmanın güçlendirilmesi ile öğrencilerin bu değerler ekseninde geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 'Her ay bir konu bir konuk' isimli işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizesi ile Türkiye'nin önemli aydın ve yazarları Ağrı'ya davet edilerek 'Her ay bir konu bir konuk' isimli bir dizi konferans etkinliği düzenlenecek. Etkinlik kapsamında kente gelen Gazeteci-Yazar Sibel Eraslan, Semerkant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret ederek, öğrencilerle birlikte yemek yedi. Kız öğrencilerle sohbet eden Eraslan, öğrencilere kitabını imzaladı. Kendisinin de kız öğrenci yurdunda kaldığını anımsatan Eraslan, daha sonra Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen konferansa katıldı. Burada lise öğrencilerine vereceği konferansa geçti. Konferansta 'Zamanı Kuran Kadınlar' konulu konuşma yapan Gazeteci-Yazar Sibel Eraslan, Hz. Hatice, Hz. Aişe, Hz. Fatıma, Hz. Meryem ve Hz. Asiye'nin hayatlarını anlattı. Öğrencilerden, peygamberlerin hayatlarını kendilerine rehber edinmelerini isteyen Eraslan, bol bol kitap okumaları gerektiğini hatırlattı.

Konferansa Vali Vekili Ejder Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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