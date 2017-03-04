Ağrı'da FETÖ operasyonu: 21 kişi tutuklandı

Ağrı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 kişi tutuklandı.

Ağrı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 kişi tutuklandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock programını kullandıkları tespit edilen, aralarında 3'üncü sınıf emniyet müdürü, komiser yardımcıları, polis memurları ve bir mühendisin bulunduğu 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ağrı merkezli 26 ilde operasyonlar düzenlendiği belirtildi. Operasyonlar sonucu 34 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Adli mercilere sevk edilen 21 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 13 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

(iha)