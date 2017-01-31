Ağrı'da cezaevine EYP atıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde cezaevine atılan el yapımı patlayıcı büyük bir gürültüyle patladı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde cezaevine atılan el yapımı patlayıcı büyük bir gürültüyle patladı. Olay, saat 19.30 sıralarında 1 Nolu Iğdır Caddesi üzerinde meydana geldi. Doğubayazıt A2 Tipi Kapalı Cezaevi'ne gelen saldırgan ya da saldırganlar, cezaevine el yapımı patlayıcı attı. Patlayıcı, cezaevine isabet etmeyerek cezaevinin yanına düştü ve büyük bir gürültüyle patladı. Çevrede bulunan çok sayıda evin camları kırılırken, olay yerine giden polis ekipleri inceleme yaparak, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. (Bülent İba/İHA)
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