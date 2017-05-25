Ağrı'da acı haber: 2 şehit, 4 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı kırsalında bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı kırsalında bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde PKK'lı teröristlerin yol keserek tırları ateşe verdikleri bölgede operasyon başlatıldı. Bölgede sürdürülen operasyon sırasında teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Tendürek Dağı kırsalında çatışmanın devam ettiği belirtildi. (Ahmet Genç/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.