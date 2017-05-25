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Ağrı'da acı haber: 2 şehit, 4 yaralı
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Ağrı'da acı haber: 2 şehit, 4 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı kırsalında bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı kırsalında bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde PKK'lı teröristlerin yol keserek tırları ateşe verdikleri bölgede operasyon başlatıldı. Bölgede sürdürülen operasyon sırasında teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.
Tendürek Dağı kırsalında çatışmanın devam ettiği belirtildi.
(Ahmet Genç/İHA)

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