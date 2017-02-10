10.02.2017 18:16 Ağrı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem hasara yol açtı. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem hasara yol açtı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre, saat 15.27'de merkez üstü Eleşkirt ilçesine bağlı Çatalpınar köyü olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlçe merkezi başta olmak üzere birçok yerleşim alanında hissedilen depremde can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Çatalpınar köyünde birçok ahır yıkılırken, bazı evlerin ise duvarlarında çatlaklar oluştu.

(Necmettin Eroğlu/İHA)

