Ağrı'da 29 terörist öldürüldü

Ağrı Valiliği, Van-Çaldıran yolu üzerinde 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ağrı Valiliği, Van-Çaldıran yolu üzerinde 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada,"Van-Çaldıran yolu üzerinde Bölücü Terör Örgütü PKK'lı teröristler tarafından 3 tırın yakılması olayına müteakip bölgede operasyon düzenleyen Jandarma Özel Hareket Kuvvetlerimizce 29 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada 3 Uzman Çavuşumuz ve 1 güvenlik korucumuz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Operasyonlarımız devam edecektir" denildi.
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