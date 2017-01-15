15.01.2017 17:59 Ağrı'da 120 kilo eroin ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 120 kilo 490 gram eroin ele geçirildi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 120 kilo 490 gram eroin ele geçirildi.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, 14 Ocak 2017 tarihinde alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Doğubayazıt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda 119 paket halinde toplam daralı ağırlığı 120 kilo 490 gram eroin maddesi, iki ayrı tıra yüklenirken suçüstü ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili İran uyruklu M.A., H.D.G., A.M. ve R.E. isimli 4 kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

(Ahmet Genç / İHA)

