Ağrı'da 12 öğretmene FETÖ gözaltısı

Ağrı'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 12 öğretmen gözaltına alınırken, 2 kişi de tutuklandı.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada,"Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünde öğretmen olarak görev yapmakta iken görevden uzaklaştırılan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının haberleşme ağı olan BYLOCK isimli programı kullandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 16 Ocak 2017 günü ilimizde ve Ankara ilinde planlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Yapılan operasyon sonucu M.S., E.P., F.P., S.K., B.Y., M.Y., M.B.D., İ.H.D., E.G., A.K., B.G.G. ve R.I. isimli 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerden B.G.G. ve R.I. isimli 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.B.D. isimli şüpheli Savcılık işlemleri sonrası, E.P., S.K., M.Y., E.G. isimli 4 şüpheli ise mahkemece Adli Kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır. Diğer 5 şüphelinin işlemleri devam etmektedir" denildi.