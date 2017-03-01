Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık görevden alındı

Ağrı Belediyesi Eşbaşkanı Sırrı Sakık görevden alındı. Sakık'ın yerine Ağrı Valisi Musa Işın kayyum olarak atandı.
Ağrı Belediyesi Eşbaşkanı Sırrı Sakık görevden alındı. Sakık'ın yerine Ağrı Valisi Musa Işın kayyum olarak atandı. Ankara'da bulunan Sırrı Sakık'a görevden alındığını Ağrı Valisi Işın, telefonla bildirdi. Karardan sonra belediye binası çevresinde güvenlik önlemi alındı. (Ahmet Genç / İHA)
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