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AGD Bölge Divan Toplantısı Gümüşhane'de yapıldı
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AGD Bölge Divan Toplantısı Gümüşhane'de yapıldı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan 'ın 21. Bölge Divan Toplantısı Genel Başkan Salih Turhan'ın katılımı ile Gümüşhane'de gerçekleştirildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan 'ın 21. Bölge Divan Toplantısı Genel Başkan Salih Turhan'ın katılımı ile Gümüşhane'de gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezinde yapılan divan toplantısı İsmail Arasman hocanın okuduğu Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AGD Gümüşhane Şube Başkanı Naci Şenel, ahlak ve maneviyatın önemini vurgulayarak bulunduğumuz zaman diliminde toplumun bu konuda duyarlı olmasını istedi. Şenel, "Önce ahlak ve maneviyat diyoruz. Hakkı üstün tutuyoruz ve nefis terbiyesini esas alıyoruz. Ahlak hürmettir, hizmettir, merhamettir. Hangi renkten ırktan olursa olsun, hangi dili konuşursa konuşsun her insan Allah'ın bir ayetidir. Merhametimiz tüm yaratılmışlara karşı sorumluluğumuzdur. Şimdi tekrar söylüyoruz maneviyat demek tüm insanların can, mal, din nesil ve akıl emniyetinin tesisi için irade beyan etmek ve bu uğurda yalpalamalardan nefsin arzularına uymadan, kişisel çıkarı ön plana almadan geceyi gündüze katmaktır' dedi

Şenel'in konuşmasının ardından Bayburt Şube Başkanı Faris Tütüneken ve Erzincan şube teşkilat başkanı Ayhan Işık selamlama konuşması yaptı. Gümüşhane AGD şubesinin yapmış olduğu sinevizyon gösterisinin ardından toplantı Genel Başkan Salih Turhan'ın konuşması ile devam etti.

"ONCA KAN BÜYÜK İSRAİL İÇİN DÖKÜLDÜ"

Türkiye ve Suriye'deki son gelişmeleri değerlendiren Genel Başkan Turhan, "Suriye'den haberler geliyor, sivillerin, masumların öldüğüne dair. Vicdan sahibi bir insan masumun zarar görmesini istemez. Bir milyon masum kişinin ölmesi, beş milyon kişinin evinden barkından vazgeçerek mülteci durumuna düşmesinin nedeni, büyük İsrail içindir' dedi.

Bölgede yaşanan son durumu değerlendiren Turhan, şöyle konuştu:

"Savaşın sadece cephede olmadığını, medyada da daha etkin bir şekilde sürdürüldüğünü biz biliyoruz. Ekranlara, manşetlere, portallara taşınan cümlelere hep birlikte maruz kalıyoruz. Hatırlayalım: Telafer'de Türkmenler var! Kobani düşüyor! Bayırbucak'ta Türkmenler var! Musul Türk'tür, Türk kalacak! Halep yanıyor! Yaklaşık 6 yıldır bu cümleleri duyuyoruz. Ancak, "Halep yanıyor!" diyenlerin "Suriye parçalanıyor!" demeye dillerinin vardığına şahit olmadık. "Musul Türk'tür!" diyenlerin "Irak Müslüman'dır!" dediklerini duymadık. "Kobani düşüyor!" diyenlerin dili "Suriye düşüyor!" demedi. "Bayırbucak'ta Türkmenler var!" diyenler, "Suriye'nin her yerinde Müslümanlar var!" demediler. "Telafer'de Türkmenler var!" diyenler, "Irak'ta Müslümanlar var!" demediler. Sonra bu Yezidiler, Süryaniler, Asuriler insan değil midir? Şimdi biz diyoruz ki bir kez de çıkıp Halep'in yandığını değil, Suriye'nin parçalandığını söyleyin. Çıkın ve konuşun: Olup biten büyük İsrail için küçük lokmalar hazırlamadır!" diye konuştu.
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