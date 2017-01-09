09.01.2017 14:45 AGC'den 10 Ocak Çalışan Gazetecileri Günü mesajı

Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti 2. Başkanı İsmail Akar, '10 Ocak Çalışan Gazetecileri Günü' nedeniyle bir mesaj yayınladı. Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti 2. Başkanı İsmail Akar, '10 Ocak Çalışan Gazetecileri Günü' nedeniyle bir mesaj yayınladı.



Akar yayınladığı mesajında 10 Ocak 1961'de basın emekçilerine verilen hakların günümüzde mumla arandığını kaydederek şu ifadelere yer verdi:



"Gazeteciler için bayram olarak ilan edilen '10 Ocak' önce 'Çalışan Gazeteciler Günü'ne dönüştü. Fakat günümüzde yerel ve ulusal basın emekçilerinin çoğu işsiz. Şanslı olup karın tokluğuna çalışanlar ise sansür kıskacı yaşıyor. Ekonomik ve sosyal haklardan yoksun. En önemlisi ise iş güvencesi bulunmuyor. Afyonkarahisar'da yazılı, görsel ve işitsel medya alanında 500'e yakın basın emekçisi var. Gece gündüz, yağmur çamur demeden yönetenler ile halk arasında köprü görevi yapmaya çalışan basın mensubunun birçoğu asgari ücret düzeyinde maaş alıyor. Mesleği severek yapan arkadaşlarımız ekonomik sıkıntılar içindeler. Yarın garantileri olmayan gazeteciler tüm yaşadıkları sıkıntılara rağmen halkın gözü kulağı, sesi olma adına yoğun çalışmalarına devam ediyor. Ancak her şeye rağmen 7/24 mesai uygulaması ile halka haber vermek adına koşturan meslektaşlarımızı kutluyorum. Mutlu ve aydınlık yarınlar diliyorum."

