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Ağbal: Vergi sisteminde düzenlemeye ihtiyacımız var
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Ağbal: Vergi sisteminde düzenlemeye ihtiyacımız var

Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi adaleti bakımından vergi hasılasında dolaysız vergilerin daha fazla yer alması gerektiğini belirterek, 'Bu konuda mutlaka vergi sisteminde bazı düzenlemeler yapma ihtiyacımız var.' dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 28. Vergi Haftası kapsamında düzenlenen Vergi Uygulamalarında E-Dönüşüm Panelinin açılışında bir konuşma yaptı.

Buradaki konuşmasında, son 14 yıldır ekonominin gelişme ve büyümesinin sağlanması için çok sayıda reform yaptıklarını anlatan Ağbal, vergi kanunlarına ilişkin önemli düzenlemeleri de hayata geçirdiklerini bildirdi.

Ağbal, başta gelir ve kurumlar vergisi indirimi olmak üzere dolaylı vergilerde önemli indirimler yaptıklarını, yeni bir kurumlar vergisini uygulamaya aldıklarını belirtti.

Vergi sisteminde büyüme, kalkınma, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı destekleyecek çok sayıda yasal düzenleme yaptıklarına işaret eden Ağbal, "Maliyeciler hep almasını bilir' derler. Biz artık yeni yaklaşımımız itibarıyla maliye politikasını ekonomi politikasının en önemli aracı olarak görüyoruz. Dolayısıyla ekonominin ihtiyaçlarına göre bir taraftan gönüllü vergi uyumunu teşvik edecek uygulamaları hayata geçirirken diğer taraftan başta üretim maliyetlerinin düşürülmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi, istihdama katkı sağlanması ve ihracatta maliyetlerin azaltılması bağlamında birçok düzenleme yapmamız gerekiyor." diye konuştu.

"KDV Kanunu ile ilgili geniş kapsamlı bir çalışmayı başlattık"

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun bir süredir üzerinde çalıştıkları yeni bir alan olduğunu aktaran Ağbal, şöyle devam etti:

"1985 yılında KDV Kanunu sistemimize dahil oldu. O zamana kadar satış vergileri varken Avrupa Birliğinde gördüğümüz KDV'yi o dönemde Türkiye'ye kazandırdık. Uzun yıllar içinde KDV uygulamalarında karşılaştığımız birtakım sıkıntılar var. Özellikle uygulamada vatandaşlarımızın, işletmelerimizin zorlandığı alanlar var. Yerine göre KDV uygulaması yerli üretimi cezalandıran, yerli üretim üzerinde maliyet oluşturan bir boyuta kavuştu. Yerine göre ise piyasa eşitsizliklerine neden olan bir vergi haline geldi. Bunun için KDV Kanunu ile ilgili geniş kapsamlı bir çalışmayı başlattık. Önümüzdeki dönemde KDV Kanununda ne tür düzenlemeler yaparsak karşılaştığımız sorunları aşarız ve özellikle üretimin yerlileştirilmesi bakımdan bir araç olarak kullanırız diye önemli bir çalışmamız var. Belli bir aşamaya gelince bunun detaylarını kamuoyuyla paylaşacağız."

Bakan Ağbal, Türkiye'nin vergi hasılasının büyük oranda dolaylı vergilerden toplandığını, dolaysız vergilerin istedikleri ölçüde olmadığını bildirdi.

Vergi adaleti bakımından toplanan gelir kaynakları içinde dolaysız vergilerin daha fazla yer alması gerektiğine işaret eden Ağbal, "Bu konuda mutlaka vergi sisteminde bazı düzenlemeler yapma ihtiyacımız var. Onları da inşallah ele alacağız." dedi.

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