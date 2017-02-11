11.02.2017 15:10 Ağbal: Önemli bir başlangıcı yapmanın arefesindeyiz

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 'Son 14 yılda sağladığımızı bütün gelişmelere yepyeni önemli bir başlangıcı yapmanın arefesindeyiz' dedi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Son 14 yılda sağladığımızı bütün gelişmelere yepyeni önemli bir başlangıcı yapmanın arefesindeyiz" dedi.

Bakan Ağbal, bir dizi programlara katılmak üzere karayolu ile Ankara'dan Sivas'a geldi. Ağbal'ı, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekilli Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, partililer ve vatandaşlar karşıladı. Bakan Ağbal, karşılamanın ardından AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

Ağbal burada yaptığı konuşmada önemli bir referandum sürecinden geçildiğini belirtti. Referandum takviminin 16 Nisan olarak belirlendiğini ifade eden Ağbal, "İnşallah 16 Nisan'da ülke olarak önemli bir referandum oylamasına gidiyoruz. Memleketimize ve milletimize hayırlar getirmesini 'evet'lerle coşmasını bekliyorum. Artık dilimizden 'hayır' kelimesi çıkacak ama sözümüzün başı da sonu da 'evet' olacak. İnşallah huzur, kardeşlik, barış, sükunet içerisinde bir referandum süreci olur" dedi.



"SÖZ ARTIK MİLLETİN"

Sözün artık millete olduğunu dile getiren Ağbal, "İnşallah Sivaslı, Tokatlı, Erzincanlı, Bayburtlu, Gümüşhaneli ve bütün Türkiye evelallah 'evet' diyecek. Referandum oylaması gerçekten ülkemizin geleceği açısından önemli. Türkiye son 15 yıldır olağanüstü bir gelişme gösterdi. Son 15 yıldır da ne zaman sandığı vatandaşın önüne koyduysak vatandaş her şeyin doğrusunu her zaman taktir etti. İnanıyorum ki 16 Nisan'da referandum sandığı milletin önüne konulduğunda yine vatandaş bu millet için en doğru olan, en hayırlı olanı seçecek, 'evet' diyecek" şeklinde konuştu.



"ÖNEMLİ BİR BAŞLANGICI YAPMANIN AREFESİNDEYİZ"

Bakan Ağbal, yeni Türkiye'ye yepyeni bir başlangıç yapılacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Son 14 yılda sağladığımızı bütün gelişmelere yepyeni önemli bir başlangıcı yapmanın arefesindeyiz. Bu referandum oylaması esas itibariyle Türkiye'de bir yönetim sisteminde değişiklik öngörüyor. Söylendiği gibi Türkiye'de hükümetimizin partimizin ne rejimle ne de cumhuriyetle bir sorunu var. Ama bizim sorunumuz baştan beri söylüyoruz, demokrasi, demokrasinin güçlendirilmesi, bütün sözlerin üzerinde tek sözün milletin olması, sözü milletin söylemesi. Bu açıdan inşallah bu referandum Türkiye'de demokrasiyi güçlendirecek. Bu referandum milletin demokrasiye sahip çıktığı önemli bir başlangıç olacak. Yine bu referandum Türkiye'nin başarı hikayesine başarılar katan yeni bir başlangıç olacak. O açıdan bu referandum sürecinde kim ne derse desin gerçek olan bir şey var ki Türkiye eğer bu başarı hikayesine devam edecekse inşallah bu referandumdan 'evet'le çıkacağız. Buna da mecburuz. Neden? Demokrasi ve hukuk devleri geliştikçe ülkeler büyüyor gelişiyor ve kalkınıyor. Türkiye 14 yılda büyüyüp kalkındıysa, geliştiyse AK Parti hükümetlerinin 14 yıl boyunca bu ülkeye demokrasiyi güçlendirmesi sayesinde olmuştur."

Referandumun önemine değinen Ağbal, "Atılması gereken son bir adım var. O adım demokrasinin iyice taçlandırılacağı, güçlendirileceği bir adım. Burada Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye yeni bir sistem kuruyoruz. Sitem önemlidir. Bir ülkede yönetim sistemi o ülkenin kalkınıp kalkınmadığını iyiye gidip gitmediğini belirler. O açıdan bakıldığında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olarak ifade ettiğimiz ve vatandaşın bugün önüne koyduğumuz değişiklik Türkiye'yi ileriye doğru taşıyacak değişikliktir" dedi.

(Uğur Yiğit / İHA)

