Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Ağbal: Mevcut sistemden ürküyorlar
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Ağbal: Mevcut sistemden ürküyorlar

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldiğinde asla iktidara gelme şanslarını veremedikleri için mevcut sistemden korkuyorlar ve ürküyorlar' dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldiğinde asla iktidara gelme şanslarını veremedikleri için mevcut sistemden korkuyorlar ve ürküyorlar" dedi.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gümüşhane'de AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Ağbal, yüzde 50'yi almaya hangi babayiğit talipse o babayiğidin alacağını belirterek, "Şimdi birtakım babayiğitler olmadığı için, hiçbir zaman babayiğitlik gösteremeyecekleri için diyorlar ki bu bizim kara kabusumuz olacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldiğinde asla iktidara gelme şanslarını göremedikleri için mevcut sistemden korkuyorlar ve ürküyorlar. Milletten korkuyorlar. Burada millete güven, inanç olsa hangi sistem olursa olsun gelip sandıkta milletin oyuna talip olmaları gerekiyor. Biliyorlar ki, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldiğinde bir daha asla demokrasi dışı yollarla iktidara gelemeyecekler. Uykuları kaçan onlar. Bu sistemi bir takım korkulu rüyalar üzerine farklı göstermek isteyenler onlar. Ama bizim milletimiz bu oyuna asla gelmez. Bizim milletimiz 16 Nisan'da sandığı gittiğinde evet diyecek" dedi.
Mevcut sistemde siyasi istikrarı akıbeti uğratacak, bozacak her türlü oyun oynandığını kaydeden Bakan Ağbal, "Son 14 yıldır birçok badireleri rağmen bütün bu ilerlemeleri kaydettiysek bunu siyasi istikrar sayesinde yaptık. Mevcut sistemde siyasi istikrarı akıbeti uğratacak, bozacak her türlü oyun oynandı. Sistem bu tür oyunların oynanmasına imkan veriyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldiğinde artık bu son 14 yılda oynadıkları oyunları bir daha asla oynayamayacaklar. Sandık vatandaşın önüne koyulacak iktidar ortaya çıkacak. Güçlü bir Cumhurbaşkanı, hükümet ülkenin sorunlarını çözecek. 16 Nisan'da referandumdan 'evet' çıkması halinde özellikle ekonomi tarafından çok güzel günler bizi bekliyor. Yatırımlar ve üretim artacak. Yurt dışından gelen sermaye daha da büyüyecek" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin söylenenin aksine Türkiye'ye birliği ve beraberliği getireceğini vurgulayan Bakan Ağbal, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı, aynı safta yer alan birtakım partiler ne tesadüf ki bunlarla aynı safta yer alan birtakım illegal örgütler, birtakım Türkiye düşmanı sivil toplum örgütleri bunların hepsi koro halinde sanki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'yi bölecek tek adamı getirecek diye birtakım söylemlerde bulunuyorlar. Bu doğru olmadığı gibi bunun tam aksi geçerli" diye konuştu.
Konuşmasının son bölümünde referandumun hayırlar getirmesini temennisinde bulunan Bakan Ağbal, "Durmak yok yola devam diyoruz. Referandum çalışmalarında hayırlar diliyorum. Yani evetler diliyorum. Şimdi hayır deyince olmadı. Biz her işte hayır dileyen bir milletiz. Dualarımızın başı hep hayır üzerindedir. O hayır üzerine değil hayır üzerinedir. İnşallah bu süreçte eskiden evet-hayır yarışmaları olurdu, bütün sorulara ne diyoruz? Evet diyoruz. Türkiye'yi ileri taşıyacak sisteme 'Evet' diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
(Ersen Küçük - Ozan Köse / İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn Kralı ile görüştü
'Cumhuriyet hiç kimsenin babasının malı değildir'
İlk yarıda 2 gol var
Amatör ligde saha karıştı
Çalımbay: Öyle ucuz penaltı verilmemesi gerekiyor
Kocaman: Rakibimizin eksik kalmasını değerlendiremedik
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Valilik az önce duyurdu! ikinci bir emre kadar yasak
Valilik az önce duyurdu! ikinci bir emre kadar yasak
Hayır propagandası yapan Değirmenci Kanal D'den kovuldu
Hayır propagandası yapan Değirmenci Kanal D'den kovuldu
FETÖ'cüden +18 Gülen anısı!
FETÖ'cüden +18 Gülen anısı!
2 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Ayda 35 lira kesilecek
2 milyon kişiyi ilgilendiriyor! Ayda 35 lira kesilecek
El Bab'da çatışma: 1 asker şehit, 3 yaralı
El Bab'da çatışma: 1 asker şehit, 3 yaralı
İstanbul hava durumu kar geldi bu saate dikkat!
İstanbul hava durumu kar geldi bu saate dikkat!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn Kralı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn Kralı ile görüştü
'Cumhuriyet hiç kimsenin babasının malı değildir'
'Cumhuriyet hiç kimsenin babasının malı değildir'
İlk yarıda 2 gol var
İlk yarıda 2 gol var
Amatör ligde saha karıştı
Amatör ligde saha karıştı
Çalımbay: Öyle ucuz penaltı verilmemesi gerekiyor
Çalımbay: Öyle ucuz penaltı verilmemesi gerekiyor
Kocaman: Rakibimizin eksik kalmasını değerlendiremedik
Kocaman: Rakibimizin eksik kalmasını değerlendiremedik
Erdoğan Bahreyn'de resmi törenle karşılandı
Erdoğan Bahreyn'de resmi törenle karşılandı
Umut Bulut TT Arena'da
Umut Bulut TT Arena'da
Garry ilk kez ilk 11'de
Garry ilk kez ilk 11'de
Ağbal: Mevcut sistemden ürküyorlar
Ağbal: Mevcut sistemden ürküyorlar
Antalya'da midibüs devrildi: 2 ölü, 15 yaralı
Antalya'da midibüs devrildi: 2 ölü, 15 yaralı
Türk jetleri DEAŞ tünellerini vurdu
Türk jetleri DEAŞ tünellerini vurdu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English