12.02.2017 19:22 Ağbal: Mevcut sistemden ürküyorlar

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldiğinde asla iktidara gelme şanslarını veremedikleri için mevcut sistemden korkuyorlar ve ürküyorlar' dedi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldiğinde asla iktidara gelme şanslarını veremedikleri için mevcut sistemden korkuyorlar ve ürküyorlar" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gümüşhane'de AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Ağbal, yüzde 50'yi almaya hangi babayiğit talipse o babayiğidin alacağını belirterek, "Şimdi birtakım babayiğitler olmadığı için, hiçbir zaman babayiğitlik gösteremeyecekleri için diyorlar ki bu bizim kara kabusumuz olacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldiğinde asla iktidara gelme şanslarını göremedikleri için mevcut sistemden korkuyorlar ve ürküyorlar. Milletten korkuyorlar. Burada millete güven, inanç olsa hangi sistem olursa olsun gelip sandıkta milletin oyuna talip olmaları gerekiyor. Biliyorlar ki, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldiğinde bir daha asla demokrasi dışı yollarla iktidara gelemeyecekler. Uykuları kaçan onlar. Bu sistemi bir takım korkulu rüyalar üzerine farklı göstermek isteyenler onlar. Ama bizim milletimiz bu oyuna asla gelmez. Bizim milletimiz 16 Nisan'da sandığı gittiğinde evet diyecek" dedi.

Mevcut sistemde siyasi istikrarı akıbeti uğratacak, bozacak her türlü oyun oynandığını kaydeden Bakan Ağbal, "Son 14 yıldır birçok badireleri rağmen bütün bu ilerlemeleri kaydettiysek bunu siyasi istikrar sayesinde yaptık. Mevcut sistemde siyasi istikrarı akıbeti uğratacak, bozacak her türlü oyun oynandı. Sistem bu tür oyunların oynanmasına imkan veriyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldiğinde artık bu son 14 yılda oynadıkları oyunları bir daha asla oynayamayacaklar. Sandık vatandaşın önüne koyulacak iktidar ortaya çıkacak. Güçlü bir Cumhurbaşkanı, hükümet ülkenin sorunlarını çözecek. 16 Nisan'da referandumdan 'evet' çıkması halinde özellikle ekonomi tarafından çok güzel günler bizi bekliyor. Yatırımlar ve üretim artacak. Yurt dışından gelen sermaye daha da büyüyecek" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin söylenenin aksine Türkiye'ye birliği ve beraberliği getireceğini vurgulayan Bakan Ağbal, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı, aynı safta yer alan birtakım partiler ne tesadüf ki bunlarla aynı safta yer alan birtakım illegal örgütler, birtakım Türkiye düşmanı sivil toplum örgütleri bunların hepsi koro halinde sanki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'yi bölecek tek adamı getirecek diye birtakım söylemlerde bulunuyorlar. Bu doğru olmadığı gibi bunun tam aksi geçerli" diye konuştu.

Konuşmasının son bölümünde referandumun hayırlar getirmesini temennisinde bulunan Bakan Ağbal, "Durmak yok yola devam diyoruz. Referandum çalışmalarında hayırlar diliyorum. Yani evetler diliyorum. Şimdi hayır deyince olmadı. Biz her işte hayır dileyen bir milletiz. Dualarımızın başı hep hayır üzerindedir. O hayır üzerine değil hayır üzerinedir. İnşallah bu süreçte eskiden evet-hayır yarışmaları olurdu, bütün sorulara ne diyoruz? Evet diyoruz. Türkiye'yi ileri taşıyacak sisteme 'Evet' diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

(Ersen Küçük - Ozan Köse / İHA)