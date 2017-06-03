Ağaoğlu: 'Olimpiyatlara Samsun'dan sporcu gidecek'

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu, 'Olimpiyatlara kadar uzanan sporcular yetiştirmek istiyorsak Samsun'daki bu sahayı çok iyi kullanmamız gerekiyor. Olimpiyatlara bir sporcu gidecekse, o sporcunun yolu mutlaka ve mutlaka Samsun'dan geçecek' dedi.

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu, "Olimpiyatlara kadar uzanan sporcular yetiştirmek istiyorsak Samsun'daki bu sahayı çok iyi kullanmamız gerekiyor. Olimpiyatlara bir sporcu gidecekse, o sporcunun yolu mutlaka ve mutlaka Samsun'dan geçecek" dedi.

Türkiye Golf Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan, TGF Federasyon Kupası 3-4 Haziran tarihlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde başladı. 1998 yılından itibaren yapılan ve Türkiye Golf Federasyonu'nun en prestijli turnuvalarından olan TGF Federasyon Kupası'nın bu yıl 19.'su düzenleniyor. Turnuvada 72 oyuncu mücadele edecek. Turnuva öncesinde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Ali Ağaoğlu, golf sahası ve olimpiyatlar hakkında açıklamalarda bulundu.



"OLİMPİYATLARA SAMSUN'DAN SPORCU GİDECEK"

Samsun'daki sahanın olimpiyatlara sporcu yetiştirecek zorlukta olduğunun altını çizen Ahmet Ağaoğlu, "Federasyon kupasında 72 oyuncu oynuyor. Sahanın 9 çukur olmasından dolayı oynatabileceğimiz maksimum oyuncuyu oynatıyoruz. Yedeklerde de bekleyen bir hayli oyuncu var. Samsun, federasyon faaliyetleri için saha seçimi için kullandığımız en öncelikli saha konumunda. Çünkü bana göre şu anda Türkiye'nin en zor sahası. Eğer iyi bir sporcu yetiştirmek istiyorsanız, sadece Türkiye değil, Avrupa ve olimpiyatlara kadar uzanan sporcular yetiştirmek istiyorsak Samsun'daki bu sahayı çok iyi kullanmamız gerekiyor. Olimpiyatlara bir sporcu gidecekse, o sporcunun yolu mutlaka ve mutlaka Samsun'dan geçecek. Yani o sporcuyu bu saha yetiştirecek. Uluslararası standartlarda ortalamanın çok üzerinde bir saha burası. Aynı zamanda Samsun Büyükşehir Belediyesine ait olan bu saha Türkiye'deki tek örnek. Saha dolgu alanı üzerine yapıldığı için de dünya da tek örnek. Federasyonumuzun bütün müsabakalarını 2-3 turnuva hariç Samsun'da düzenleyeceğiz. Bu anlamda bu sahanın yapılmasında emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'a şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.



"GOLF, İLK KEZ BU DEAFLYMPİCS'TE DENENECEK"

Bu yaz yapılacak işitme engelliler oyunlarının golf açısından da önemli olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, "Golf sporu, Deaflympics'e (İşitme Engelliler Olimpiyatları) ilk defa 2017 yılında girecek. O da Türkiye'de Samsun'da oynanacak. Çok önemli bir şey bu. Golf, eğer 2017 yılında yapılacak Deaflympics'te başarılı olursa, sürekli olarak Deaflympics'te yer alacak. Temmuz ayında Deaflympics ve Spor Toto Türkiye Amatör Şampiyonası oynanacak. Bu turnuvalar çok önemli. İnşallah 2. çukurlar da tamamlanıp, burası 18 çukuru tamamlandığı zaman burada Karadeniz'de bulunan ülkelerin hepsinden daha güzel bir sahaya sahip olacağız. Şu anda Samsun'da bizim eğittiğimiz 50'ye yakın 18 yaş altı genç sporcumuz var. Bu eğitimler federasyona bağlı hocaların kontrolü altında yapılıyor. Bu sporcular, hiçbir ücret alınmadan eğitiliyor. 1-2 yıl içerisinde burada öğrenim gören golfçu sayısının 250-300'e çıkacağını ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

Kupaya, kendisinin de sporcu olarak katıldığını belirten Ağaoğlu, iddialı olmadığını ama aktif sporcu olmaktan gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

