Ağaoğlu'ndan kızına unutulmaz kına gecesi

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, kızı Sena Ağaoğlu için Uludağ'da ikinci kez kına eğlencesi düzenledi.

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, kızı Sena Ağaoğlu için Uludağ'da ikinci kez kına eğlencesi düzenledi.

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu ve Semra Ağaoğlu'nun kızı Sena Ağaoğlu ile Hülya ve Mustafa Kırcal'ın oğlu Koray Kırcal, 24 Aralık'ta Çırağan Saray'ında yapılan muhteşem törenle dünya evine girdi. Ali Ağaoğlu, İstanbul'daki düğün törenine çağıramadığı akrabaları için Uludağ'da ikinci bir düğün daveti gerçekleştirdi. Ali Ağaoğlu, konuklarını ağırlamak için kendi oteli olan My Mountain Oteli'nin yanı sıra Bof Oteli de kapattı. Yaklaşık 2 bin kişin katıldığı davetin ilk gecesinde Sena Ağaoğlu Kırcal, İstanbul'dan sonra Uludağ'daki kına gecesinde de kendisi için özel olarak hazırlanan tahta oturdu. Annesi Semra Ağaoğlu kızının yanından bir an olsun ayrılmazken gecede düzenlenen dans ve ışık gösterisi izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Geceye Karadeniz'in sevilen sanatçısı Hülya Polat şarkılarıyla renk kattı.

Eline kına yakılan Sena Ağaoğlu, gecenin ilerleyen saatlerinde babası Ali Ağaoğlu ve aile üyelerinin yanına indi. Müziğe kendini kaptıran Ali Ağaoğlu, daha sonra yanına eşi Semra Ağaoğlu, oğlu Alican Ağaoğlu ve damadı Koray Kırcal' ı alarak karşılıklı oynadı.

Kına gecesinde güzelliği ile herkesi büyüleyen Sena Ağaoğlu Kırcal, Yıldırım Mayruk imzası taşıyan ve özel hazırlanan kıyafeti giydi.

Güzel gecenin mimarı Ros Kar olurken, kına ile ilgili organizasyonda Lal Kaftan ekibi imzası yer aldı. Kına ve düğün gecesinde gelin Sena Ağaoğlu Kırcal'ın saç ve makyajını Erkan Uluç ve Serkan Aktürk yaptı.

(Abdullah Çibir - Samet Doğru/İHA)