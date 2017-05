'Ağaçların dansı' büyük ilgi görüyor

Singapur'un gezilecek en güzel yerlerinden biri olan Gardens by the Bay'de, 'süper ağaç' olarak adlandıran yapay ağaçlarla yapılan ışık gösterisi büyük ilgi görüyor.

Süper ağaç olarak bilinen bu devasa yapay ağaçların, gündüz depoladıkları güneş enerjisi, akşamları ışık gösterisi ve ağaçların aydınlatılmasında kullanılıyor. Turistler ve yerli halk her akşam düzenlenen ışık gösterisini yerlere uzanarak izliyor.

Toplam 18 adet olan bu yapay ağaçlar, aralarında bulunan geçitler sayesinden bahçe, kuşbakışı bir gezintiye de fırsat veriyor.

(Mehmet Ömer Kılıç/İHA)