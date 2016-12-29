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Afyonkarahisar'da kapanan yollar trafiğe açıldı
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Afyonkarahisar'da kapanan yollar trafiğe açıldı

Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışından dolayı kapanan Kütahya, Antalya, İzmir ve Uşak karayolu yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışından dolayı kapanan Kütahya, Antalya, İzmir ve Uşak karayolu yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

Şehirler arası yolların açık kalması için polis tarafından TIR'ların geçişine izin verilmezken, çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası da meydana geldi.

Kentte kötü hava koşulları başta ulaşım olmak üzere hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışından dolayı kapan şehir bağlantı yolları yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından trafiğe açıldı. Yollarının açık kalması için saat 21.00 itibari ile geçişlerine izin verilmeyen TIR'lar yol kenarlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Yağışın akşam saatlerinde etkisini arttırması üzerine karayolları ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar yağışının başlaması üzerine bazı esnafların yol kenarlarında kar zinciri satmaya başladıkları gözlendi.

Kar yağışının yoğun bir şekilde devam ettiği kentte polis, jandarma, 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin alarma durumunda olduğu bildirildi.
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