10.11.2017 16:12 Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan şahıslardan 13'ü gözaltına alındı. Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan şahıslardan 13'ü gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan şahıslardan 13'ü İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri tarafından gözaltına alındı. Farklı adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda gözaltına alınan şahısların örgüt içerisinde çeşitli faaliyetlerde bulundukları ve örgütün mesajlaşma programı olan "ByLock" kullandıkları iddia edildi. Gözaltına alındıktan sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ardından emniyete götürüldüler. Polis tarafından haklarında yakalama kararı çıkarılan diğer şahısların ise arandıkları öğrenildi.

(Gökten Ceylan/İHA)

