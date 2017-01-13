13.01.2017 17:20 Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde FETÖ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde FETÖ operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyon ile dün gece Sandıklı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yusuf K., öğretim görevlileri Abdullah T., Mustafa S., Ahmet A., Mahmut T., M.Ali C., Mihrap Ö., Hasan D., Ahmet Ç. ve K.Necati Ö. gözaltına alındı. Şahıslar sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğüne götürüldü.

(Ali Bayar/İHA)

