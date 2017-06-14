Afyonkarahisar'da fabrikada yangını

Afyonkarahisar'da bir fabrikada yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye aracı müdahale ediyor.
Afyonkarahisar'da bir fabrikada yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye aracı müdahale ediyor. Edinilen ilk bilgiye göre, Afyonkarahisar-Ankara karayolunda bulunan endüstriyel sanayi bantları üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye aracı yangına müdahale etti. Olay yerine ambulanslar da sevk edilirken, yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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