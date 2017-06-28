Afrin ve Azez'deki YPG mevzileri vuruldu

Suriye'de Afrin ve Azez'deki terör örgütü PYD-YPG mevzilerinin vurulduğu açıklandı.

Suriye'de Afrin ve Azez'deki terör örgütü PYD-YPG mevzilerinin vurulduğu açıklandı.

Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre; dün akşam saat 21.30 sıralarında terör örgütü PYD-YPG unsurları tarafından Türkiye topraklarına doçka ile yoğun ateş açıldı. Türk topçu birlikleri, uluslararası hukuk çerçevesinde misliyle karşılık vererek söz konusu bölgeyi ateş altına aldı. Bölgeden ateş açılmaya devam edildiği müddetçe, Türkiye'nin karşılık vermeye devam edeceği bildirildi.



AZEZ'DE DE KARŞILIK VERİLDİ

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı Azez meskun mahalli güneyi Maranaz bölgesinde bulunan ÖSO unsurlarına yönelik olarak PYD/YPG/PKK mensubu teröristler tarafından 27 Haziran 2017 tarihinde akşam saatlerinde Doçka silahı ile taciz atışı gerçekleştirildiği kaydedildi. Açıklamada, yapılan taciz atışlarına bölgede bulunan ateş destek vasıtaları kullanılarak misliyle karşılık verildiği ve tespit edilen hedeflerin imha edildiği/etkisiz hale getirildiği bildirildi.

