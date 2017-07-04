Afrin'de PYD/PKK hedefleri bombalanıyor

Geçtiğimiz saatlerde PYD/PKK mevzilerinden Kilis'te bulunan sınırımıza taciz ateşleri açıldı. Ardından TSK terör yuvalarına misliyle karşılık verdi.
4 BÖLGEDE YOĞUN BOMBARDIMAN
Bölgeden gelen son haberler çatışmaların hala sürdüğü yönünde. Buna göre TSK Azez'in batısındaki 4 bölgede terör hedeflerini yoğun bombardıman altına aldı.
PKK'NIN STARATEJİK HAKİM TEPESİNE YOĞUN BOMBARDIMAN
Afrin'e obüs atışları Barsaya Dağı bölgesinde yoğunlaştı. Burası terör örgütü PKK'nın elindeki stratejik hakim tepelerin ön önemlisiydi. Bölge atışlardan sonra saatlerce yandı.