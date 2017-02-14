14.02.2017 13:32 Afrikalı dolandırıcılar Türk iş adamını 230 bin TL dolandırdı

Kendilerini Türkiye'de yatırım yapan iş adamı olarak tanıtan Afrikalı üç kişi, internet üzerinden tanıştıkları Türk iş adamı Salih L.'yi, 230 bin TL dolandırdı. Kendilerini Türkiye'de yatırım yapan iş adamı olarak tanıtan Afrikalı üç kişi, internet üzerinden tanıştıkları Türk iş adamı Salih L.'yi, 230 bin TL dolandırdı.

İddiaya göre, iş adamı Salih L., Afrikalı Siyadje Yokedi P. (30), Bebıeh A. (39) ve Asoum H. (40) ile internet üzerinden tanıştı. Kendilerini Kongo ve Kamerunlu iş adamı olarak tanıtan üç Afrikalı ile İstanbul'da bir otelde buluşan iş adamı L., siyah kağıtları paraya dönüştürdüklerini söyleyen Afrikalı dolandırıcılara yaklaşık 230 bin lira parayı verdi. Türkiye'de yatırım yapmak istediklerini söyleyen dolandırıcılar, otelde bir araya geldikleri Salih L.'ye ellerinde yüklü miktarda para olduğunu ve yatırım yapmak için kendilerine güvenilir birini aradıklarını belirttiler. Yanında bulunan çantalarından siyah renkli dolar banknotu büyüklüğünde kağıtlar çıkaran Afrika kökenli kişiler, bunları bilinçli olarak çalınmaması için siyaha boyadıklarını söylediler. S.L. ile ikinci buluşmalarında siyah kağıtlara beyaz toz döküp, ardından solüsyon döktükleri kağıtları yanlarındaki cihazları kullanıp, paraların gerçek dolara dönüştüğüne ikna ettiler. Yanlarında bu şekilde siyah kağıt şeklinde 2 buçuk milyon dolar olduğunu iddia eden kişiler, bunların dolara çevrilebilmesi için solüsyon almaları gerektiğini söylediler. Solüsyon almayı kabul eden Türk iş adamı Salih L., farklı yer ve tarihlerde 25 bin Euro, 3 bin ABD Doları, 7 bin ABD Doları, 6 bin 500 Euro, 13 bin ABD Doları ve 10 bin Türk Lirası verdi.

Daha sonra durumdan şüphelen işadamı Salih L., internette araştırma yaptığında daha önce de aynı yöntemle çok sayıda kişinin dolandırıldığını öğrenince hemen polise başvurdu.

Salih L., geçtiğimiz Cuma günü polise şahıslarla irtibat halinde olduğunu ve 150 bin lira vereceğini bildirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, buluşmanın gerçekleşeceği otelin çevresinde tedbir aldı. Buluşma gerçekleştiği sırada Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Afrika kökenli Siyadje Yokedi P. (30), Bebıeh A. (39) ile Asoum H. (40) adlı şüphelileri gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Üç Afrikalı şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Alper Korkmaz - Sadık Kahraman / İHA)

