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Afrikalı büyükelçilerden Ankara havası
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Afrikalı büyükelçilerden Ankara havası

Afrika Birliğinin 54. kuruluş yılı, Ankara'da düzenlenene Afrika Gecesi'yle kutlandı. Geceye 33 Afrika ülkesinin büyükelçisi katılırken, büyükelçilerin Ankara oyun havaları eşliğinde oynaması salonda bulunan davetlilerden büyük alkış aldı.

Afrika Birliğinin 54. kuruluş yılı, Ankara'da düzenlenene Afrika Gecesi'yle kutlandı. Geceye 33 Afrika ülkesinin büyükelçisi katılırken, büyükelçilerin Ankara oyun havaları eşliğinde oynaması salonda bulunan davetlilerden büyük alkış aldı.
Afrika Birliğinin kuruluşunun 54. yıldönümü dolayısıyla öncülüğünü Kongo'nun Ankara Büyükelçisi Mercel Mulumba Tshidimba'nın yaptığı Afrika Gecesi, 33 Afrika ülkesinin büyükelçilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Birbirinden renkli dansların ve gösterilerin olduğu gecede Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız yer aldı. Yıldız, büyükelçilerle birlikte pasta kesti. Pasta kesim töreninin ardından sahneye çıkan Afrikalı sanatçılar kıtaya özgü şarkılarla davetlilere müzik ziyafeti sundu. Salonda Ankara oyun havaları çalmaya başlayınca büyükelçiler, yabancı misyon şefleri ve aileleri soluğu pistte alarak Başkent'in son yıllardaki popüler şarkısı "Ankara'nın Bağları" eşliğinde oynadı. Salonda bulunan Türk davetliler de büyükelçileri hem alkışlarıyla destekleyip hem de oyun havasına eşlik etti.
Geceye ev sahipliği yapan Kongo Büyükelçisi Tshidimba, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Afrika Birliğinin 54. yıldönümünü kutluyoruz. Bu çerçevede Türkiye'de bulunan Afrika temsilcilikleriyle birlikte bazı etkinlikler düzenledik. TOBB Üniversitesinde Afrika konulu seminerlere katıldık. Elçiliklerde ülkelerimize özgü ürünlerin yer aldığı sergiler kurduk ve son olarak da bu geceyi düzenledik. Bu geceyi düzenlerken Afrikalılar olarak egoist olmadığımızı göstermek için Türk dostlarımızı da davet ettik ve onlar da bize yardımcı oldular" dedi.
Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkilere dair değerlendirmelerde bulunan Büyükelçi Tshidimba, ilişkilerin çok iyi olduğunu ancak daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Tshidimba, "Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi ama bilirsiniz güzel şeyler yemeye başladığınızda daha fazlasını istersiniz. Tıpkı bunun gibi. Türkiye ile ilişkileri daha da geliştirmeli ve güçlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN umhurbaşkanı Erdoğan birkaç yıl içinde Afrika'da neredeyse 16 ülkeyi ziyaret ederek çok güzel bir iş yaptı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde Afrika ülkelerine yaptığı ziyaretlere de değinen Kongolu büyükelçi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ülkelerini ziyaret etmesi gerçekten dostça bir jestti. Dostluğumuzu göstermek için birbirimizi ziyaret etmeliyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç yıl içinde Afrika'da neredeyse 16 ülkeyi ziyaret ederek çok güzel bir iş yaptı. Bu ziyaretlerin devam etmesini umuyoruz" açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE'DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENEBİLİRİZ"
Ankara Üniversitesinde öğrenim gören Güney Afrikalı Shaandre Finnie ise, Türklerin Afrikalılara karşı çok sıcakkanlı olduğunu belirterek, "Genelde bana 'Gel buraya çay içelim, hadi baklava yiyelim' diyorlar. Bu bizi çok sevindiriyor. Türkiye ve Afrika çok yakın arkadaşlar. İnşallah daha yakın olacağız, birbirimize yardım edeceğiz. Eğitim açısından Türkiye çok önemli bir ülke, Türkiye'den çok şey öğrenebiliriz. Devlet olarak, siyasi sistem olarak birçok şey öğrenebiliriz" diye konuştu.
Gecenin düzenlenmesinde emeği geçen ve Afrika ülkelerinin düzenlediği etkinliklerde organizatörlük görevini yürüten Gamze Özeren de, geceyi özellikle Afrika Birliğinin kurulduğu ay olan Mayıs'a denk getirdiklerini belirterek, 33 ülkenin bayraklarının burada temsil edildiğini ve salondaki masalardaki çiçeklerin bu bayrakların renklerini temsil edecek şekilde hazırlandığını ifade etti.
(Selçuk Böke - Burak Altun/İHA)

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