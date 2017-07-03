Afrika sıcakları satışları patlattı

Çöl sıcaklarının etkisini sürdürdüğü Adana'da sıcak hava en çok vantilatör satıcılarına yaradı. Günlük ortalama 50 vantilatör satan satıcılar 4 bin liradan fazla para kazandıklarını belirtti.

Çöl sıcaklarının etkisini sürdürdüğü Adana'da sıcak hava en çok vantilatör satıcılarına yaradı. Günlük ortalama 50 vantilatör satan satıcılar 4 bin liradan fazla para kazandıklarını belirtti.

Adana'da Afrika sıcaklarının aniden bastırmasıyla birlikte aşırı sıcak ve nemli havadan dolayı bunalan vatandaşlar, çareyi yayla ya da denize gitmekte buldu. Kentte kalanlar ise serinlemek için farklı yöntemler aramaya devam ediyor. Maddi durumu olanlar klima alırken, maddi sıkıntı yaşayanlar ise vantilatörleri tercih ediyor. Vantilatör satıcıları ise artan taleplerden oldukça memnun. Günlük ortalama 80 TL'den en az 50-60 vantilatör satan bayiler, hafta sonları ise bu sayının 150'ye kadar çıktığını belirtiyor.

Vantilatör bayisi sahibi Mehmet Timur, sıcaklarla birlikte satışların arttığını belirterek, "İnsanların sıcaklardan etkilenmesinden dolayı günlük vantilatör satışlarımız arttı. Günlük 30 pervaneden aşağı satmıyoruz. Hafta sonları ise bu sayı 100-150 arasında değişiyor. Fiyatlar 80 ile 160 lira arasında değişiyor" dedi.

Başka bir vantilatör bayisi sahibi İbrahim İnci ise hava sıcaklıkları arttığından dolayı klima almaya gücü yetmeyen vatandaşların vantilatör almaya yöneldiğini kaydederek, "Havalar çok sıcak. İnsanlar vantilatör alıyorlar. Hafta sonu havaların ısınmasıyla birlikte satışlarımız iyice patlıyor" ifadelerini kullandı.

Vantilatör alan bir vatandaş ise, "Sıcaktan yanıyoruz, kavruluyoruz. Vantilatörler bile bir süre sıcak veriyor. Vantilatör olmasa yaşam yok. Klima alamıyoruz, mecburen vantilatörle idare ediyoruz" diye konuştu.

(Umutcan İşledici - Erdal Can İçelli / İHA)