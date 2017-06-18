Afrika'da vahşi yaşam

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bulunan Nairobi National Park, dünyanın dört bir yanından gelen vahşi yaşam meraklılarını ağırlıyor.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bulunan Nairobi National Park, dünyanın dört bir yanından gelen vahşi yaşam meraklılarını ağırlıyor.

Şehir merkezinin 7 kilometre uzağında yer alan Nairobi National Park'ta bufalo, gergedan, timsah, Masai zürafası, zebra ve antiloplar bulunuyor. Ayrıca park 500'den fazla kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Büyük bir kısmı elektrikli çitle çevrili olan milli park, 117 kilometrekarelik bir alandan oluşuyor. Vahşi hayatın merkezi konumundaki parkta antiloplar, zebralar, zürafalar ve bufalolar genellikle sürü halinde dolaşıyor. Otobur olan bu hayvanlar, vahşi hayvanların yemek menüsünde bulunduğu için olası tehlikelerden korunmaya yönelik büyük bir işbirliği yaparak sürü halinde hareket ediyor. Kenya safari meraklılarının gittiği ülkelerin başında geliyor ve her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Üstü açık arabalar ile yapılan safarilerle turistler vahşi hayatı doğal ortamda yaşıyor.

(İsmail Coşkun / İHA)