27.12.2016 21:19 Afrika'da FETÖ'ye büyük darbe

Türkiye'ye gelen Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında sömürüyü değil, beraber kazanmayı ilke edinen Türk yatırım modelinin Gine'de meyvelerini vereceğini belirterek "Batı başkentlerinin şık kaldırımlarının altında Afrikalı kardeşlerimizin kanı ve gözyaşı vardır" dedi.



Gine Cumhurbaşkanı Conde ise FETÖ okullarının Afrika'da kapanması için diğer Afrika ülkeleri ile birlikte çalışacaklarını söyledi.



"Gine ile tarım, enerji ve ulaşım alanlarında işbirliği potansiyelimiz çok yüksek"



Gine'yi ilk ziyaret eden Türk cumhurbaşkanının kendisi olduğunu belirten ve bugünkü ziyarette baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetler arası görüşmelerde ikili ilişkilerin daha ileriye götürülmesi konusunda görüştüklerini söyledi. Gine'nin ekonomik anlamda yeraltı zenginlikleri ile büyük bir potansiyelinin olduğunu söyleyen Erdoğan, ikili ticaret hacminin potansiyeli yansıtmaktan uzak olduğunu kaydetti. Erdoğan "Ticaret hacmimizi ilk aşamada 250 milyon dolar seviyesine yükseltmeyi hedefliyoruz. Gineli işadamlarının ülkemizle işbirliği yapma arzusu bizi mutlu etti. Türk müteşebbislerin Gine'deki yatırım fırsatlarına olan ilgisini bir kez daha müşahede ettim. Sömürüyü değil beraber kazanmayı ilke edinen Türk yatırım modelinin Gine'de meyvelerini vereceğine inanıyorum. 3 Mart'ta Gine'ye yaptığımız ziyaret sırasında iki ülke arasında iş konseyi anlaşması imzalanmış ve Türk-Gine iş konseylerini kurmuştuk. Sayın Conde'nin ziyareti vesilesi ile bir iş forumu düzenlenecektir. Bu forum ekonomik ve ticari ilişkilere büyük ivme kazandıracaktır. Gine ile tarım, enerji ve ulaşım alanlarında işbirliği potansiyelimiz çok yüksek. Biz yatırımcılarımızı bu potansiyeli değerlendirmeye davet ediyoruz. Türk Hava Yolları'nın Konakri'ye ilk uçuşunun 30 Ocak 2017 tarihinde olacağını müjdelemiş olayım. Gönül bağlarımız ve ekonomik ilişkilerimiz bu uçuşlarımız ile daha da pekişecektir. Gine'yi ziyaretim sırasında ticaretten turizme, enerjiden askeri işbirliğine kadar 9 anlaşma imzalamıştık. Biraz önce akdedilen anlaşmalarla da Türkiye-Gine arasındaki ahdi zemin büyük ölçüde tamamlanacaktır" diye konuştu.



"FETÖ de ortak gayretlerimizle tarihin çöp sepetine atılacaktır"



Gine'yi ziyareti sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından söz verilen 50 otobüsün 30 tanesinin Gine'ye gönderildiğinin altını çizen Erdoğan, "20 otobüs de yedek parçaları ile birkaç hafta içerisinde Gine'ye gönderilecektir. Bu otobüslerin hayırlı olmasını, Gineli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmasını temenni ediyorum" açıklamasında bulunarak, Cumhurbaşkanı Conde'nin 15 Temmuz'da darbe girişimi ve sonrasında kendisini ilk arayanlardan olduğunu belirtti. Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı darbe teşebbüsünün hemen ardından ülkesindeki FETÖ'ye ait kurumlara karşı harekete geçti. Gine'de bulunan okullar kıymetli dostumun desteği ile Türkiye Maarif Vakfı'na devredildi. Şu an okullarımız Maarif Vakfı tarafından idare ediliyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararlı tutumunun diğer ülkelere örnek olmasını diliyorum. 40 yıldır 'eğitim, hizmet, himmet' diyerek milletin malını ve evlatlarını gasp eden bu terör örgütünü hep beraber tasfiye edeceğiz. Afrikalı dostlarımızla bilhassa 15 Temmuz sonrası örgütün maskelemeye çalıştığı niyetini daha açık görmeye başladılar. Masumların kanını döken hiçbir örgüt bu zamana kadar başarılı olmadı, olamaz. FETÖ de ortak gayretlerimizle tarihin çöp sepetine atılacaktır" şeklinde konuştu.



"Biz Afrika'ya asla emperyalistlerin, sömürgecilerin baktığı gibi bakmadık"



Cumhurbaşkanı Conde'nin 2017 yılı başı itibariyle Afrika Birliği'nde dönem başkanlığı görevini üstleneceğini söyleyen Erdoğan, "Bu görevi vesilesiyle bize verdikleri desteğin artacağına inanıyorum. 39 büyükelçiliğimizin olduğu Afrika'da büyükelçilik sayımızı da süratle Afrika ülkelerinin tamamına yaymayı hedefliyoruz. Bu konuda kendilerinden ricam olduğunu ifade ettim, kendileri de her türlü desteği vereceklerini ifade ettiler. Kıta'da bin yılın üzerinde tarihi geçmişimiz olmasına rağmen en küçük bir lekemiz yoktur. Biz Afrika'ya asla emperyalistlerin, sömürgecilerin baktığı gibi bakmadık. Tarih boyunca dayanışma ve işbirliğini kendimize rehber edindik. Zaman zaman Kıta'nın farklı ülkelerine gittiğimizde ecdadımızın geride bıraktığı eşsiz ve temiz mirasa şahit oluyoruz. Birçok ülkede acıyı ve sömürüyü değil, ata yadigarı camileri, medreseleri, külliyeleri görüyoruz. Daha 50-60 yıl öncesine kadar elmas, altın, petrol için Afrika insanının kanını dökmekten çekinmeyenler bugün bize insanlık dersi vermeye cüret ediyorlar. Kendi kanlı tarihlerine bakmadan, bir gün olsun bu utanç verici miras ile hesaplaşmadan ülkemizi insan hakları ve demokrasi üzerinden eleştirmeye çalışıyorlar. Batı başkentlerinin şık kaldırımlarının altında Afrikalı kardeşlerimizin kanı ve gözyaşı vardır. Maalesef Kıta ülkeleri bugün dahi sömürgecilerin işlediği suçların, geride bıraktıkları sistemin sıkıntıları ile yüzleşmektedir. Aradan geçen onca süreye rağmen Afrika ülkeleri halen ekonomik, siyasi ve kültürel anlamda zincirlerini kırmaya çalışıyor. Biz Afrika'nın kara gün dostu olarak ilişkilerimizi 'kazan kazan' ve saygı temelinde derinleştirmek istiyoruz. Son 14 yılda bu noktada çok mesafe kaydettik. Afrikalı kardeşlerimiz tüm alanlarda kendilerine uzattığımız eli havada koymadılar. Afrikalı kardeşlerimizin bir sözü var 'tek bir el ile boğa yılanı sarılmaz.' İnşallah el ele, omuz omuza verdiğimizde çok daha büyük başarılara imza atacağımıza eminim. Ben Türkiye-Gine münasebetlerinin geleceğinin çok daha parlak olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



"Gine halkının susuzluğunu gidermek lazım"



Gineli gazetecinin sorduğu "Türkiye bir kalkınma modelidir. Bu model mevkidaşınız Conde'ye ilham kaynağı oluşturuyor. Ankara ve Konakri arasında ilişkileri güçlendirme konusunda sosyo-ekonomik kalkınma konusunda Sayın Conde'ye nasıl bir yardım modeli düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruya cevap veren Erdoğan, Türkiye'nin 14 yıl önce ciddi sıkıntılar içinde olduğunu söyleyerek, "Yola çıkarken bir şeyin kararını verdik, biz Türkiye'yi dört temel taş üzerinde yükselteceğiz; birincisi eğitim, ikincisi sağlık, üçüncüsü adalet, dördüncüsü emniyet olacak dedik. Biz bunu enerji ile ulaşım ile daha da geliştirdik. Enerji, ulaşım dediğimiz zaman, enerjide şu anda özellikle Gine'nin en önemli kaynaklarından birisi su, bu suyu paraya çevirmek lazım, suyu enerjiye çevirmek lazım ve susuzluğu ortadan kaldırıp Gine halkının susuzluğunu gidermek lazım. Bu konuda her şeyi cebinizde paranız olmadığı zaman yapılmıyor. Para olmadan da bir şeyler yapılabiliyor" dedi.



"Ulaşımda kısa zamanda otobanlar, bölünmüş yollar yaptık. 79 senede Türkiye 6 bin 100 kilometre yola sahipken, 14 yılda buna 18 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik" açıklamasında bulunan Erdoğan, bu yapılanların güven ve istikrar gerektirdiğinin altını çizdi. Erdoğan, "Okullardan işe başlayacağız, hastanelerimizi bir taraftan yapacağız, her şey insan için. İnsanımızın sağlığını, geleceğini teminat altına almadıktan sonra bunlar olmuyor. Yolsuzlukları ortadan kaldırdık. '3 Y' dedik; yolsuzluk, yasaklar ve yoksulluk. Bununla verdiğimiz mücadeleyi başarı ile neticelendirdik. Ben inanıyorum ki Conde kardeşimiz bir hukukçu olması hasebiyle Gine'de bizler el ele vereceğiz, orada Türk müteşebbisi, yarın İstanbul'da yapacağımız iş forumu ile orada yer alacağına inanıyorum. Afrika'daki ayağa kalkışı 2005 yılında biz Türkiye olarak Afrika yılı ilan ettik ve Afrika ülkelerini dolaştık. Göreve geldiğimizde bizim Afrika'da 12 büyükelçiliğimiz vardı, bunu 39'a çıkarttık. Koşmamız gerekiyor, koşacağız ve en üst düzeyde dayanışmamızı yapacağız. Yeraltı kaynaklarının Gine için önemli olduğunu, dürüst girişimcilerin orada teşvik edilmesinin gereğine inanıyorum. Sömürgecilere sakın oradaki madenleri kaptırmayın. Dürüst olanlara bunları vermek suretiyle inanıyorum ki Gine çok kısa zamanda yeniden ayağa kalkacaktır. Altın madenleriniz, krom, demir Gine için çok büyük varlık. Geçmişte oraları nasıl sömürdüklerini, helikopterlerle oraya vampirlerini indirdiklerini, bunların hepsinin tarihçesini öğrendim, ülke adı vermeyeceğim. Bunlar Afrika'nin birçok yerinde böyle. Türk girişimcilerini biz oraya göndereceğiz ve 'kazan kazan' esasına göre bu işleri yapacağız" diye konuştu.



"TOKİ'yi oraya sokacağız"



Başka bir Gineli gazetecinin sorusuna cevap veren Erdoğan, şehirleşme sorununa dikkat çekti. Türkiye'den örnekler vererek konuşan Erdoğan, "Düşünüyorum, 20 yıl önce bizim hastanelerimizin durumunu. Hastaneye bir insan şifa bulmak için gider. Biz hastaneye giderdik ne şifası, sağlam gitsen hasta çıkarsın, öyle durumlarımız vardı. Şimdi devran değişti, artık hastanelerimiz hijyen koşulları açısından büyük ölçüde pırıl pırıl. Şimdi şehir hastaneleri projelerimiz başladı, 30 büyükşehirde dünyaya örnek hastanelerimizi kuruyoruz. Gine'de de hastanelerimiz çok önemli. Bunlar orada olsa ebola salgını falan bu hastanelerimiz vasıtasıyla çok daha kısa zamanda giderilebilirdi. Ben ilk temel taş olarak eğitimi söyledim, Gine bir taraftan kendi doktorlarını yetiştirecek. Yetiştirmemesi için bir sebep yok. Hukuk profesörü Gine'nin başında olduğuna göre oradan şimdi doktorlar da yetişecek. Gine'nin hastanelerini Gineli doktorların tedavi etmesinden daha güzel ne olabilir. Bunun adımlarını atmak lazım. Bu noktada her türlü dayanışmaya varız. Eğitim, eğitim, eğitim... Bu adımı muhakkak atmamız lazım. Olmaz diye bir şey yok. Bunları aşacağız. Gine bunu çözer. Biz üzerimize düşeni yapacağız. 30 tane otobüs gönderdik, 20 tane daha gelecek. Mart ayında oradaki vatandaşların hayatını gördüğümüzde heyet olarak üzülmüştük. Türkiye'de benim vatandaşım ne ise Gine'deki kardeşim de odur, öyle baktık. İnşallah TOKİ'yi oraya sokacağız. Toplu konut olarak Konakri'ye girmemiz lazım ki, büyük ve modern bir şehir haline getirelim. Gine halkı kendisine uygun ve yakışan konutlara sahip olsun" şeklinde konuştu.



"Türkiye'nin Afrika için şans olduğunu düşünüyoruz"



Gine Cumhurbaşkanı Conde ise, "Türkiye'nin çok büyük bir ülke olduğunu biliyoruz. Uzun bir tarihe sahip bir ülke. 10 yüzyıl boyunca çok büyük bir güç oldu, emperyalist güçlerle karşı karşıya kaldı, Türkiye'yi bölmek isteyen güçler söz konusu oldu. Ama Mustafa Kemal Atatürk sayesinde bugünkü Türkiye kuruldu. Adnan Menderes zamanında Türkiye çok gelişti, fakat çeşitli askeri darbeler yine Türkiye'yi 25 yıl geriye götürdü. Son 15 yılda Türkiye uluslararası arenada çok saygı gören bir ülke. Afrika ülkeleri çok tanımıyor ama biz Türkiye'yi Afrika'ya tanıtmak istiyoruz. Teknoloji ve kültür konularında Türkiye'nin bizlere öğretecekleri olduğuna inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ve Suriye'de olanlardan dolayı çok yoğun bir gündemi söz konusu. Hep birlikte terörle mücadele eriyoruz. Kaddafi rejiminin sona ermesinden bu yana çok önemli bir terör dalgası başladı Afrika'da. Bu sadece Türkiye için değil Afrika için de çok büyük sorun. Gine jeolojik ve tarım konusunda büyük sıkıntılar yaşadı. Doğal kaynaklarından yeterince istifade edemedi. Demokratik geçiş sonrasında ülke olarak birçok alanda yeni bir ivme kazandırmak istiyoruz Türk dostlarımız ve kardeşlerimizle birlikte. Türk yatırımcılarını ülkemizde görmek istiyoruz. Yarın İstanbul'da Gine ve Türk işadamları arasında bir iş formu düzenlenecek. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türk Hava Yollarının Konakri-İstanbul arasında uçuşları teşvik etmesi ile birlikte imzalamış olduğumuz anlaşmalar nedeniyle vizeleri kaldıracağız ve işbirliğimizi derinleştireceğiz. Biz de buraya gelirken Türkiye'nin önemli bir ülke olduğu mesajını vermek istiyoruz. Türkiye'ye daha sık gelinmesi gerektiğini söylüyoruz. Türkiye'deki güvenlik durumunun son derece olumlu olduğu mesajını vermek istiyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Türkiye büyük bir mücadele başlattı. Birliğini güçlendirdi ve cesareti ve kararlılığından dolayı Sayın Cumhurbaşkanını takdirle karşılıyoruz. Türkiye'nin bu darbe girişiminden sonra çok daha güçlü bir şekilde karşımıza çıkacağını biliyoruz. Birçok sorun ile karşı karşıya Türkiye. Turizm önemli Türkiye için, terör de turizm faaliyetlerini baltalayan bir olgu. Bu yüzden Sayın Erdoğan Türkiye'yi daha da ileriye götürmeye devam edecek. Türkiye, Gine ve diğer Afrika ülkeleri ile işbirliğini devam ettirecek. Ben de Afrika Birliği dönem başkanlığım sırasında Türkiye ve Afrika'nın çıkarlarının örtüşmesi için elimden geleni yapacağım. Türkiye Afrika için bir şanstır, Afrika Türkiye için bir şanstır. Fetullah Gülen'in bu darbe girişiminin arkasında olduğuna inanıyoruz. Afrika'daki etkisini azaltmak için elimizden geleni yapacağız. Tüm Fetullah Gülen okullarının Afrika'da kapanması için diğer Afrika ülkeleri ile birlikte çalışacağız. Gine Devlet Başkanı olarak bana ve hükümete bu konuyla ilgili güven duyabilirsiniz. Türkiye'yi de daha fazla Afrika'da tanıtmak istiyoruz. Gerek Suriye ve gerek Irak ile ilgili olarak yürüttüğünüz mücadelede gerekli tüm desteği vermek istiyoruz. Uzun vadeli bir işbirliği öngörüyoruz. Türkiye'nin Afrika için şans olduğunu düşünüyoruz. Gine halkı Sayın Erdoğan'ın açık sözlülüğünden çok etkilenmişti" dedi.