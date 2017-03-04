Afganistan FETÖ okullarını Türkiye'ye devrediyor

Afgan hükümeti, ülkede bulunan FETÖ okullarını Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vakfına devredecek.

Afgan hükümeti, ülkede bulunan FETÖ okullarını Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vakfına devredecek.

Afgan hükümeti, ülkede bulunan FETÖ okullarını, Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vakfına devretmek için komisyon düzenlemişti. Komisyon, bugün başkent Kabil'de basın açıklaması yaptı. Afganistan Eğitim Bakanı Yardımcısı Shafiq Samim yaptığı açıklamada, "Afgan hükümeti, konu hassasiyetini ve iki dost ülkenin tarihi ilişkilerini anlayarak, siyasi, ekonomi, güvenlik ve kültürel seviyelerde, bu mevzu ile ilgili çok dikkatli bir şekilde çalışmalar yaparak, olumsuz etkilerin önünü almak amacıyla ve Türkiye cumhuriyetinin talebine, diğer dost ülkeler gibi olumlu cevap vererek, Sayın Cumhurbaşkanımız Eşref Gani, Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Adliye Bakanlığı, Milli Güvenlik Konseyi ve Milli İstihbarat Teşkilatından oluşan komisyonun çalışmasına ve Maarif Vakfına süspansiyonsuz bir şekilde devredilmesine ve Afgan hakimiyeti altında faaliyetlerini sürdürülmesine hüküm verdi' diye konuştu.

Afgan Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada ülkede faaliyet gösteren 14 okuldan hiçbiri kapatılmadan, dersleri durdurulmadan devam edeceği belirtildi. Bakan Yardımcısı yaptığı açıklamada, "FETÖ örgütünün okullarında öğretmen olarak çalışan Türklerin teslim alınması ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti, Afgan hükümetinden herhangi bir talepte bulunmamıştır. dolayısıyla onlar Afganistan'da misafir olarak kalmaya devam edecek" dedi.

Yaklaşık 22 yıldan beri Afganistan'da bulunan FETÖ okullarında Türk uyruklu çalışanların sayısı 158 kişi olmak üzere erkek ve kadınlar bulunuyor ve bu okullarda yaklaşık 8 bin Afgan öğrenci okuyor.

