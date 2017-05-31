Afganistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bugün gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı bulunduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Saldırı birçok resmi kuruluş ve yabancı temsilciliğin bulunduğu bir bölgede meydana gelmiştir. Patlama Kabil Büyükelçiliğimizin binalarında da hasara neden olmuştur. Büyükelçilik personelimiz saldırıdan zarar görmemiştir. Bu menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, ölenlerin yakınlarına, Afganistan Hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz. Türkiye terörizmle mücadelede dost ve kardeş Afganistan halkı ve hükümetinin yanında yer almaya devam edecektir" denildi.
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