16.11.2017 16:35 Afganistan'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen bombalı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı DEAŞ üstlendi. Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen bombalı saldırıda 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı DEAŞ üstlendi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Kabil'in 15. bölgesinde meydana gelen patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıyı ise DEAŞ'ın üstlendiği belirtildi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif şehrinin valisini bir miting kapsamında desteklemek için bir araya gelen vatandaşlar arasında gerçekleşen patlamada, hayatını kaybedenlerin polis ve sivillerden oluştuğu aktarıldı.

(Sultan Faizy/İHA)

