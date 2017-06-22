Afganistan'daki saldırıda ölenlerin sayısı 34'e yükseldi
Afganistan'da Kabil Bankası yakınlarında bomba yüklü aracın patlatılması sonucunda ölenlerin sayısının 34'e yükseldiği belirtildi.
Afganistan'da Kabil Bankası yakınlarında bomba yüklü aracın patlatılması sonucunda ölenlerin sayısının 34'e yükseldiği belirtildi. Polis, Afganistan'ın Helmend vilayetinde Kabil Bankası yakınlarında bomba yüklü aracın patlatılmasıyla gerçekleştirilen saldırı sonucu ölenlerin sayısının 34'e yükseldiğini ve en 58 kişinin yaralandığını kaydetti. Öte yandan, Taliban saldırıyı üstlendiğini açıkladı.
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