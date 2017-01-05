05.01.2017 08:56 Afganistan'daki görev süresi ve OHAL'in uzatılması kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Afganistan'daki görev süresinin 2 yıl uzatılmasına imkan sağlayan Başbakanlık Tezkeresi ve Olağanüstü halin 3 ay süreyle uzatılmasına dair TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Afganistan'daki görev süresinin 2 yıl uzatılmasına imkan sağlayan Başbakanlık Tezkeresi ve Olağanüstü halin 3 ay süreyle uzatılmasına dair TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TSK unsurlarının, NATO'nun Afganistan'da icra edeceği Kararlı Destek Misyonu ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesine imkan sağlayan Başbakanlık Tezkeresinin uzatılmasına dair karar, Resmi Gazetede yayımlandı.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan kararda, "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının NATO'nun Afganistan'da icra edeceği kararlı destek misyonu ve devamı kapsamında yurt dışına gönderilmesi, aynı amaçlara yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin anılan misyona katılmak için ülkemiz üzerinden Afganistan'a intikali ile geri intikali kapsamında Türkiye'de bulunması ve buna imkan sağlayacak düzenlemelerin hükümet tarafınan belirlenecek esaslara göre yapılması için 06.01.2015 tarihli ve 1079 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile hükümete verilen izin süresinin 06.01.2017 tarihinden itibaren 2 yıl uzatılmasına Anayasa'nın 92'inci maddesi uyarınca Genel Kurul'un 03.01.2017 tarihli 49'uncu birleşiminde karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Olağanüstü halin 3 ay süreyle uzatılmasına dair TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Anayasanın 120'inci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, ülke genelinde devam etmekte olan olağanüstü halin, 19.01.2017 Perşembe günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılması hakkında Bakanlar Kurulunca 03.01.2017 tarihinde alınan Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 03.01.2017 tarihli 49'uncu Birleşiminde onaylanmıştır.

(Caner Ünver-Onur Emre Durak/İHA)

