16.11.2017 13:37 Afganistan'da patlama: 10 ölü, 10 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de medyana gelen patlamada 10 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Afganistan'ın başkenti Kabil'de medyana gelen patlamada 10 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Kabil'in 15. bölgesindeki patlamanın, bir düğün salonun giriş kapısında meydana geldiği bildirildi. Polis, ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif şehrinin valisini bir miting kapsamında desteklemek için bir araya gelen vatandaşlar arasında gerçekleşen patlamada, hayatını kaybedenlerin polis ve sivillerden oluştuğu aktarıldı.

(Sultan Faizy / İHA)

