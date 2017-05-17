Afganistan'da devlet televizyonuna saldırı: 1 ölü, 14 yaralı
Afganistan'da devlete ait televizyon kanalına düzenlenen silahlı ve bombalı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ağır yaralandı.
Afganistan'da devlete ait televizyon kanalına düzenlenen silahlı ve bombalı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ağır yaralandı. Nangarhar kentindeki Celalabad bölgesinde bulunan devlete ait televizyon kanalına, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar, iki aşamalı düzenlendiği saldırıda, ilk olarak bina girişinde bomba patlattı. Ardından diğer saldırgan da binanın içine girerek, etrafa ateş açtı. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Ağır yaralananlar, bölgedeki yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.