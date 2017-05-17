Afganistan'da devlet televizyonuna saldırı: 1 ölü, 14 yaralı

Afganistan'da devlete ait televizyon kanalına düzenlenen silahlı ve bombalı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ağır yaralandı.

Afganistan'da devlete ait televizyon kanalına düzenlenen silahlı ve bombalı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ağır yaralandı.

Nangarhar kentindeki Celalabad bölgesinde bulunan devlete ait televizyon kanalına, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar, iki aşamalı düzenlendiği saldırıda, ilk olarak bina girişinde bomba patlattı. Ardından diğer saldırgan da binanın içine girerek, etrafa ateş açtı. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Ağır yaralananlar, bölgedeki yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

