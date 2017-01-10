10.01.2017 16:53 Afganistan'da çifte patlama: 21 ölü, 45 yaralı

Afganistan'da meydana gelen çifte patlamada 21 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı. Afganistan'da meydana gelen çifte patlamada 21 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de parlamento binası yakınlarında çifte patlama meydana geldi. Afgan yetkililer, olayda en az 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 45 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yaralılar arasında parlamento çalışanlarının da bulunduğu aktarıldı.

İlk patlamanın canlı bomba saldırısı, ikincisinin ise bomba yüklü aracın patlatılması sonucu meydana geldiği ifade ediliyor. Saldırıyı Taliban üstlendi.



