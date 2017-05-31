Afganistan'da canlı bomba saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir karakola intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 50 kişinin yaralandığı bildirildi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir karakola intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 50 kişinin yaralandığı bildirildi. Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir karakola intihar saldırısı düzenlendi. Saldırının Türk Büyükelçiliğine de yakın bir yerde gerçekleştiği ifade edilirken, bölgede Almanya ve İngiltere büyükelçiliklerinin de bulunduğu öğrenildi. Saldırıda en 50 kişinin yaralandığı belirtilirken ölü sayısına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Saldırının gerçekleştirildiği bölgede Cumhurbaşkanlığı Sarayının da bulunduğu aktarıldı.
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