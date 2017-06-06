Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Afganistan'da camide patlama: 7 ölü, 16 yaralı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Afganistan'da camide patlama: 7 ölü, 16 yaralı

Afganistan'ın Herat kentinde bir camide gerçekleştirilen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın Herat kentinde bir camide gerçekleştirilen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.
Afganistan'ın batısında yer alan Herat kentinde yer alan caminin kuzey çıkışında meydana gelen patlamada, 7 kişinin öldüğü 16 kişinin de yaralandığı açıklandı. İçişleri Bakanı Sözcüsü Najib Danish yaptığı açıklamada, "Herat merkez camisinde saat 14.55'te gerçekleşen patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı" dedi. Danish, patlayıcının bir motosiklete yerleştirilerek gerçekleştirildiğini belirtti.
Öte yandan Kabil'de geçtiğimiz günlerde hükümete karşı düzenlenen protestolarda Herat protestoları destekleyen 2'inci kent olmuştu.
(Sultan Faizy / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
AK Parti MYK Erdoğan başkanlığında toplantı
Denizden 6 ton çöp çıktı
Arda Turan Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
İşte kupa finalinin faturası
Fatih Terim Arda Turan'ı kamptan kovdu
3 yaşındaki çocuğunu darp ettiği iddia edilen baba gözaltına alındı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Katar krizi neden çıktı! Türkiye'den flaş açıklama
Katar krizi neden çıktı! Türkiye'den flaş açıklama
ABD'de silahlı saldırı: ölü ve yaralılar var
ABD'de silahlı saldırı: ölü ve yaralılar var
Bir ülke daha Katar'la ilişkilerini kesti
Bir ülke daha Katar'la ilişkilerini kesti
Bülent Arınç'ın damadı: Kayınpederim tavsiye etti!
Bülent Arınç'ın damadı: Kayınpederim tavsiye etti!
Arda Turan'dan ağır küfürler!
Arda Turan'dan ağır küfürler!
Almanya İncirlik Üssü'nden çekiliyor
Almanya İncirlik Üssü'nden çekiliyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
AK Parti MYK Erdoğan başkanlığında toplantı
AK Parti MYK Erdoğan başkanlığında toplantı
Denizden 6 ton çöp çıktı
Denizden 6 ton çöp çıktı
Arda Turan Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
Arda Turan Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
İşte kupa finalinin faturası
İşte kupa finalinin faturası
Fatih Terim Arda Turan'ı kamptan kovdu
Fatih Terim Arda Turan'ı kamptan kovdu
3 yaşındaki çocuğunu darp ettiği iddia edilen baba gözaltına alındı
3 yaşındaki çocuğunu darp ettiği iddia edilen baba gözaltına alındı
Elektroşoklu avcılar dronlu takiple suçüstü yakalandı
Elektroşoklu avcılar dronlu takiple suçüstü yakalandı
Kamyon lastiğinden 20 kilogram esrar çıktı
Kamyon lastiğinden 20 kilogram esrar çıktı
Konyaspor'dan Aykut Kocaman'a veda programı
Konyaspor'dan Aykut Kocaman'a veda programı
Muharrem Usta'dan Tekelioğlu'na gönderme
Muharrem Usta'dan Tekelioğlu'na gönderme
Ümran artık iyi
Ümran artık iyi
Van Gölü çöplüğe döndü
Van Gölü çöplüğe döndü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English