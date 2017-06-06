Afganistan'da camide patlama: 7 ölü, 16 yaralı

Afganistan'ın Herat kentinde bir camide gerçekleştirilen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın Herat kentinde bir camide gerçekleştirilen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Afganistan'ın batısında yer alan Herat kentinde yer alan caminin kuzey çıkışında meydana gelen patlamada, 7 kişinin öldüğü 16 kişinin de yaralandığı açıklandı. İçişleri Bakanı Sözcüsü Najib Danish yaptığı açıklamada, "Herat merkez camisinde saat 14.55'te gerçekleşen patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı" dedi. Danish, patlayıcının bir motosiklete yerleştirilerek gerçekleştirildiğini belirtti.

Öte yandan Kabil'de geçtiğimiz günlerde hükümete karşı düzenlenen protestolarda Herat protestoları destekleyen 2'inci kent olmuştu.

(Sultan Faizy / İHA)