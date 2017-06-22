Afganistan'da bombalı saldırı: 20 ölü

Afganistan'da bir banka yakınında bomba yüklü aracın patlatılması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'da bir banka yakınında bomba yüklü aracın patlatılması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti. Afganistan'ın Helmend vilayetinde bir banka yakınlarında bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırganların bankaya girip güvenlik görevlilerine ateş açtığı da ifade edildi. Olayda en az 20 kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla kişi de yaralandı. Saldırıyı üstlenen olmadı. Helmen Polis Sözcüsü Salam Afghan, saldırganların bomba yüklü aracı Kabil bankası şubesi önünde patlattığını söyledi.
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