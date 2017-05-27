Afganistan'da bombalı saldırı: 18 ölü

Afganistan'ın güneydoğusunda bulunan Khost kentinde bir intihar bombacısı, bomba yüklü aracı patlattı. Olayda 18 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın güneydoğusunda bulunan Khost kentinde bir intihar bombacısı, bomba yüklü aracı patlattı. Olayda 18 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Sözcüsü Najib Danish yaptığı açıklamada, "Olay sabah 08.25'te kentin terminalinde gerçekleşti. 18 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı. (Sultan Faizy/İHA)
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