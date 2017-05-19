Afganistan'da bombalı saldırı: 11 ölü, 3 yaralı

Afganistan'ın Logar kentinde yola döşenen bombanın patlatılması sonucu aynı aileden 11 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Afganistan'ın Logar kentinde yola döşenen bombanın patlatılması sonucu aynı aileden 11 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Afganistan'ın Logar kentinde, yola döşenen mayın patlatıldı. İlk belirlemelere göre 11 kişilik Afgan ailesinin hayatını kaybettiği bildirildi. Logar Valisi Muhammed Halim Fedayee, saldırıda 5 kadın, 5 çocuk ve 1 erkeğin hayatını kaybettiğini, 3 yaralı olduğunu bildirdi. Saldırıyı henüz üstelenen olmazken, yetkililer Taliban militanlarının saldırıyı gerçekleştirdiği üzerinde duruyor.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.